Forschungsprojekt Fleisch-Alternative: Schnecken-Babys in der Altmark geschlüpft

11. März 2024, 19:41 Uhr

Auf dem Hof von Carmen Kalkofen in Cobbel in der Altmark sind zahlreiche kleine Schnecken geschlüpft. Die Landwirtin züchtet die Weinbergschnecken im Rahmen eines Pilotprojekts: Die Hochschule Anhalt in Bernburg testet das proteinreiche Fleisch als Alternative für Rind, Schwein oder Huhn. In Dresden wird die Verwendung von Schneckenhäusern und -schleim erforscht. Auch, wenn das Projekt Ende des Jahres ausläuft, soll die Schneckenzucht in der Altmark weitergehen.