Bereits am Morgen hatten Aktivisten eine Protestnote an Bundesagrarminister Cem Özdemir überreicht. Darin forderten sie den Grünen-Politiker und seine internationalen Amtskollegen dazu auf, die Bauern vor die Interessen der Konzerne zu stellen. "Alle Menschen, die auf dem Land leben und arbeiten, müssen in die politische Gestaltung unserer Ernährungssysteme einbezogen werden", heißt es in der Protestnote. Zu häufig würden Bäuerinnen und Bauern weltweit vor vollendete politische Tatsachen gestellt.