Nadine hat ihre Grundsteuererklärung bereits abgegeben. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Die Daten stellt das Land auch online zur Verfügung, auf dem "Grundsteuer-Viewer Sachsen-Anhalt". Auf einer Karte kann man dort sein Grundstück suchen. Wenn man es findet, zeigt das System die meisten Infos, die man so braucht, darunter den Zähler und Nenner der Flurstücke in Zeile 10: Was soll das sein?



Mit "Zähler" und "Nenner" hatte auch Nadine Probleme. Steuerberater René Freiberg erklärt: Es handelt sich um zugewiesene Nummern, die man "einfach" über das Grundbuch oder den Viewer raussuchen muss.



In Zeile 11 geht es dann – auch unter "Zähler" und "Nenner" – allerdings um den Anteil, den man am Grundstück hat. Nadine zum Beispiel gehört ihr Grundstück allein: Sie trägt bei Zähler und Nenner jeweils 1 ein. Hätte sie eine Doppelhaushälfte gekauft, hätte sie 1 bei Zähler und 2 bei Nenner eingetragen – 1/2, eine Hälfte, also.