Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Zeitz im Burgenlandkreis haben ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Nach dem Diebstahl der bislang verlegten Stolpersteine haben sie in der Innenstadt selbstgefertigten Ersatz aus dem 3D-Drucker verlegt. Es handelt sich dabei im Provisorien aus weißem Kunststoff, die an die Stelle der gestohlenen Stolpersteine gesetzt wurden. Sie sind so groß wie die Originale, tragen die selben Inschriften und sollen nach Angaben der Initiatoren nun im Boden bleiben, bis die neuen Stolpersteine fertig sind.