Das weiß auch Oliver Schmiedl, Geschichtslehrer an der Ulrich-von-Hutten-Gesamtschule in Halle. "Die Radikalisierung , die in der ganzen Gesellschaft stattfindet, merken wir auch auf den Schulhöfen", meint Schmiedl. "Um dem entgegenzuwirken, braucht es ganzheitliche Ansätze".

Um wirklich etwas im Denken zu verändern, müsse man tief genug in den Konflikt einsteigen und dabei auch die verschiedenen Hintergründe und Herkünfte der Schülerinnen und Schüler sensibel mit einbeziehen. Dazu müsse man sich davon lösen, Antisemitismus wie bislang vor Allem im Zusammenhang mit dem Holocaust zu behandeln. Stattdessen müsse man projektorientiert arbeiten. Dazu reiche der normale Unterricht aber normalerweise nicht aus, so Schmiedl.

"Es ist zentral, dass an Schulen ein Raum geschaffen wird, wo die Jugendlichen ihre Fragen, aber auch ihre vermeintlichen Antworten einbringen können. Das heißt, der Raum muss grundsätzlich erst einmal offen sein, um überhaupt pädagogisch thematisieren zu können, was die Jugendlichen bewegt", erklärt auch Hans Goldenbaum, Bereichsleiter für Gewalt- und Radikalisierungsprävention für die Beratungsstelle Salam. Ein Problem dabei, dass der Diskurs nicht nur an Schulen, sondern in der gesamten Gesellschaft häufig polarisiert sei. Es falle vielen Menschen schwer, die Komplexität und Widersprüche auszuhalten.