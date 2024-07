Der verschobene Baustart für die Saalebrücke in Weißenfels sorgt weiter für Gesprächsstoff. Stefan Hörold, Präsident der Landesstraßenbaubehörde, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, er könne den Wirbel und die Aufregung verstehen. Er versicherte, dass die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bis zum Baustart keine Einschränkungen fürchten müssten. Die Brücke, die seit mehr als 70 Jahren über die Saale führe, sei nach wie vor belastbar und könne weiterhin genutzt werden.

Laut Infrastrukturministerium müssen die Planungen für den Ersatzneubau umfassend erweitert werden. So sollen unter anderem die Interessen von Radfahrenden sowie Fußgängerinnen und Fußgängern stärker berücksichtigt und die Wege für sie vergrößert werden. Das bedeutet, dass die Brücke breiter als die bisher veranschlagten 15 Meter werden muss, was wiederum auch neue Ufer-Pläne bedeutet. So mündet die Brücke im Norden direkt in ein Bahnbrücken-Tal, im Süden in einen Kreisverkehr.