Unter dem Motto "Deine Idee für unser Merseburg" nennt die Stadt auf ihrer Hompage weitere Details zu dem Vorschlagserfahren . Demnach sind neben konkreten eigenen Ideen auch Vorhaben zur Förderung der Eigeninitiative – etwa Investitionen in das Vereinsleben – möglich. Auch Vorschläge, die dann von der Stadtverwaltung realisiert werden, sind denkbar. Ein Vorhaben darf allerdings höchstens 9.000 Euro kosten.

Die Vorschläge können von allen Merseburgerinnen und Merseburgern, die mindestens 16 Jahre alt sind, per Mail, per Telefon, per Post oder persönlich bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Ein Anmeldebogen für Vorschläge findet sich ebenfalls auf der Webseite.