Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Nach Streikunterbrechung Recyclingfirma in Espenhain erteilt Hausverbot an Streikende

Hauptinhalt

06. Mai 2024, 12:40 Uhr

Vergangenen Freitag kündigte die IG Metall an, ihren Dauerstreik bei einer Recyclingfirma in Espenhain zu unterbrechen. Das Unternehmen reagierte wiederum mit der Androhung, die Mitarbeitenden auszusperren, da sich so kurzfristig der Schichtbetrieb nicht angepasst werden könne. Am Montagfrüh standen die Beschäftigten der SRW metalfloat vor verschlossenen Toren. Es ist die nächste Eskalation in einem der längsten Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik.