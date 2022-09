Ab Ende September will Sachsen-Anhalt den Weg für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses freimachen. Eine Verordnung soll dann regeln, welche Behörden die einmalige Unterstützung des Bundes auszahlen. So sollen bestimmte Personengruppen bei den stark gestiegenen Energiekosten entlastet werden.

Die Auszahlung des einmaligen Heizkostenzuschusses soll in Sachsen-Anhalt Ende September beginnen. Das teilte das Ministerium für Infrastrulktur MDR SACHSEN-ANHALT mit. Berechtigt sind Personen, die durch Wohngeld, BAföG , Ausbildungsgeld oder AFBG (Aufstiegs-Fortbildungs-Förderungs-Gesetz) gefördert werden.

Die dazu erforderliche Rechtsgrundlage hat das Kabinett am 30. August 2022 beschlossen. An einer dazugehörigen Verordnung wird derzeit noch gearbeitet. Sie wird im entsprechenden Amtsblatt zu finden sein, so das Ministerium weiter.