Der Hochwasser-Scheitel der Elbe hat Sachsen-Anhalt erreicht. Nach Daten des Landesbetriebs für Hochwasserschutz gilt derzeit eine Warnung vor mittlerem Hochwasser. In den kommenden Tagen werde sich der Scheitel an den Meldepegeln unterhalb oder im Bereich der Alarmstufe 1 bewegen, hieß es in einer Prognose.