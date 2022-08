Ausschlaggebend für die Flut waren mehrere heftige Niederschläge in Tschechien und Sachsen. Bereits am 6. und 7. August sorgten diese für einen Pegelanstieg der Elbe. Maßgeblich für das extreme Ausmaß, dass das Hochwasser in der Folge annehmen sollte, waren dann weitere ergiebige und anhaltende Niederschläge am 11. und 12. August 2002. Da die Böden in den betroffenen Regionen in Tschechien und Sachsen – allesamt Einzugsgebiet der Elbe – durch die regnerische Tage zuvor bereits gesättigt und damit quasi versiegelt waren, stieg der Pegel der Elbe innerhalb kurzer Zeit stark an.