An anderen Flüssen in Sachsen hat sich trotz des Dauerregens der vergangenen Tage keine Hochwasserlage entwickelt, teilte Bernhardt mit: "Die aktuelle Wasserführung in den Flussgebieten liegt zum Teil deutlich über den mittleren Durchflusswerten, aber mit Ausnahme der Elbe unterhalb der Hochwassermeldegrenzen." Bei der Elbe wird nun Hochwasserscheitel - das ist der Höchststand - in Schöna in der kommenden Nacht erwartet. In Dresden wird dann am Dienstagvormittag mit dem Höchststand gerechnet. Dann soll sich die Situation wieder entspannen.