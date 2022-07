Der Leiter des Ersatzkassenverbands in Sachsen-Anhalt, Klaus Holst, teilte mit, die Kassen "engagieren sich, um sterbenden Menschen eine würdevolle Betreuung zu ermöglichen und ihre Angehörigen nicht alleine zu lassen." Das ehrenamtliche Engagement sei in dieser wichtigen und qualitativ äußerst anspruchsvollen Arbeit besonders zu schätzen, so Holst.