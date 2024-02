In Sachsen-Anhalt sind so viele Kinder und Jugendliche gegen Humane Papillomviren (HPV) geimpft wie in keinem anderen Bundesland. Das teilte die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft am Samstag mit. HP-Viren können demnach zu Gebärmutterhalskrebs und Krebs im Mund-Rachen-Raum führen. Rund 8.000 Krebsneuerkrankungen werden in Deutschland pro Jahr einer Infektion mit HPV zugeschrieben. Etwa 20 Prozent der Erkrankten sind Männer. Humane Papillomviren können unter anderem beim Geschlechtsverkehr übertragen werden.