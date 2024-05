Denn klar ist: Die Erwartungen an die landesweit tausenden Menschen, die bei der Kommunalwahl für Ortschaftsräte kandidieren, für ein Mandat im Stadtrat oder Kreistag – sie ist groß. Genauso groß wie die Sorge, am Ende ändere sich doch eh nichts. Es ist also an der Zeit, mit denen zu reden, die sich Veränderung wünschen – den Bürgerinnen und Bürgern. Was sind ihre Wünsche, was ihre Hoffnungen? Und was wären ihre Ansätze, all die Probleme zu lösen?