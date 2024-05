Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalts sind erstmal, glaube ich, von den Standorten her ganz gut gedacht. Wir müssen nicht perspektivisch über komplette Schließungen von Krankenhäusern nachdenken. Aber was Sachsen-Anhalt braucht, ist eine Konzentration von Leistungen, von hochspezialisierten Leistungen. Das kann nicht in der Fläche überall stattfinden, sondern das muss sich an Standorten wie Magdeburg oder Halle oder Dessau konzentrieren, damit die Wege nicht ganz so weit sind. Und es bedarf eines gesellschaftlichen Dialoges. Wir müssen mit den Menschen reden und sagen: Wenn du gute Qualität haben willst, dann kriegst du nicht immer und alles vor Ort, sondern musst auch mal ein Stückchen Weg in Anspruch nehmen. Aber wenn ich weiß, dass wenn ich eine Stunde fahre, ich wirklich gut versorgt bin, dann bin ich auch zufrieden. Und wir reden hier nicht von Notfällen, die müssen in der Fläche weiter behandelt werden. Hier geht es um planbare Operationen.