Ganz kleine Hände, kleine Füße schauen hervor, unter einer Decke im Inkubator auf der Neugeborenen-Station an der Uniklinik in Magdeburg. "2.240 Gramm Geburtsgewicht, ist vier Tage alt", sagt Oberarzt Ralf Böttger.

Das Kind sei fit und brauche mittlerweile sogar keine Atemhilfe mehr. Der Oberarzt ist mit den Gutachtern des Medizinischen Dienstes unterwegs. Gutachterin Franziska Kirchner schaut auf die Ausstattung des Krankenhauszimmers: "Das Wichtigste ist ja, dass die operativen Überwachungsgeräte alle da sind", sagt sie.

Einer von vielen Punkten: Der Medizinische Dienst schaut sich an, ob die Abläufe funktionieren, ob die Dienstpläne besetzt, genügend Geräte vorhanden sind, für die Behandlungen, die in den Kliniken angeboten werden. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Wir haben zehn Plätze und entsprechend mehr als auch zehn Inkubatoren und Gerätschaften", sagt Oberarzt Böttger. Genügend Gerätschaften, damit im Zweifel, falls ein Gerät ausfällt, alle zehn Plätze immer voll ausgestattet sind und betrieben werden können.

So fallen die Ergebnisse des Qualitätsreports aus

Die Überprüfungen sind aufwändig. Denn: Die Abläufe in den Krankenhäusern sind komplex. Beanstandungen gab es in den Geburtskliniken des Landes vor allem, weil Schwangere mit Vorerkrankungen in Kliniken aufgenommen wurden, die dafür nicht die nötige Ausstattung hatten, stellt Franziska Kirchner fest. 18 Mal hat der Medizinische Dienst im vergangenen Jahr Qualitätskontrollen an Geburtskliniken durchgeführt. Die Prüfer kommen im Auftrag der Verbände der Krankenkassen, aber auch stichprobenartig oder wenn es Anlässe gibt.

"Die Schwangeren hätten mit ihren Erkrankungen, solange das Kind noch nicht geboren ist, in Kliniken verlegt werden sollen, die spezialisierte Behandlungsmethoden anbieten, was leider in manchen Fällen nicht erfolgt ist", sagt Kirchner. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Im vergangenen Jahr hat der Medizinische Dienst 82 Qualitätskontrollen durchgeführt. In rund 56 Prozent der Fälle haben die Krankenhäuser die Vorgaben vollständig erfüllt. Beanstandungen gab es unter anderem in den Geburtskliniken. Bei Kontrollen in der Notfallversorgung haben Krankenhäuser personelle, technische oder dokumentarische Anforderungen laut des Medizinischen Dienstes nicht erfüllt. Bei den Kontrollen wurden keine erheblichen Mängel festgestellt.

Positive Beispiele sind laut Medizinischem Dienst die Behandlung krebskranker Kinder. Spezialisierte Kinderonkologien gebe es in Magdeburg und in Halle. Insgesamt ist die Versorgung gut, in den Großstädten sogar sehr gut, schätzt der Medizinische Dienst ein.

Hauptgrund für Beanstandungen: Fachkräftemangel

Der Hauptgrund für Beanstandungen ist Fachkräftemangel. Dadurch können nicht alle Voraussetzungen erfüllt werden. "Deshalb ist die Arbeit nicht schlecht, aber es reicht nicht, um die Vorgaben zu erfüllen", so Jens Hennicke, der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt.