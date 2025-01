Mit Beginn des Jahres 2025 sind in insgesamt drei Kommunen in Sachsen-Anhalt neue Hundesteuersätze in Kraft getreten. Für einen Hund stieg die Steuer in Ilsenburg (Harz) um 23 Prozent auf 80 Euro (vorher 65 Euro). In Allstedt (Mansfeld-Südharz) werden statt 40 nun 70 Euro fällig. Die Gemeinde Nienburg (Salzlandkreis) hat den gestaffelten Steuersatz ab zwei Hunden angepasst und jeweils um 10 Euro erhöht. Für den zweiten Hund müssen dort nun 95 Euro gezahlt werden. Ab dem dritten Hund sind es pro Vierbeiner 125 Euro. Für Menschen mit einem Hund ändert sich dagegen nichts.

All das geht aus einer Recherche von MDR Data hervor, für die die aktuellen Hundesteuersätze aller 218 Gemeinden in Sachsen-Anhalt abgefragt wurden. Auf MDR-Nachfrage gaben einige der Gemeinden an, noch über eine Steuererhöhung zu diskutieren. In Burg etwa wird dieses Jahr im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes über den Vorschlag abgestimmt, die Hundesteuersätze pauschal um zehn Prozent zu erhöhen.

Staffelung der Hundesteuersätze In vielen Gemeinden gibt es eine Staffelung, die sich nach der Anzahl der gehaltenen Hunde richtet. Wer zwei oder mehr Hunde hält, zahlt für diese Hunde häufig mehr Steuern als für den ersten. Über die konkrete Staffelung entscheiden die Kommunen selbst. Einen gesonderten Steuersatz gibt es ebenfalls häufig für sogenannte gefährliche Hunde.

Flickenteppich Hundesteuer: Übersicht der Steuersätze