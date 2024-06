Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte: "Ich bin zutiefst entsetzt über den unberechenbaren und schrecklichen Angriff." Sie wünsche allen Verletzten baldige Genesung. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, Matthias Büttner, forderte schon vor Abschluss der Ermittlungen: "Zum Schutz unserer Bevölkerung braucht es eine politische Kehrtwende." Dafür müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, so Büttner. Ähnlich äußerte sich der AfD-Landtagsabgeordnete aus Wolmirstedt, Felix Zietmann.

Nach Angaben der Polizei hatte am Freitagabend ein 27-jähriger Afghane einen 23-jährigen Landsmann in einem Plattenbau in Wolmirstedt mit einem Messer so schwer verletzt, dass er noch am Abend verstarb. Im Anschluss attackierte der Angreifer in einer hunderte Meter entfernten Einfamilienhaussiedlung eine private EM-Feier. Er verletzte dabei drei Menschen, zwei davon schwer. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erschossen den 27-Jährigen, als dieser die Beamten angriff.