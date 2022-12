Was die Zahlen ebenfalls zeigen: In Sachsen-Anhalt kommen Alterskrankheiten überdurchschnittlich oft vor. Mit einem Plus von 109 Prozent haben hierzulande mehr als doppelt so viele Menschen Gelenkerkrankungen wie Arthrose als im Bundesschnitt. Weitere auffällig häufige Krankheiten sind Herzschwäche (plus 85 Prozent), Schlaganfall und Komplikationen (plus 58 Prozent) und Diabetes (plus 49 Prozent). Selbst wenn Alter und Geschlecht herausgerechnet werden, ist Sachsen-Anhalt in diesen Krankheiten deutschlandweit an der Spitze. Rund 25 von 1.000 Personen erleiden hierzulande Schlaganfälle – so häufig wie nirgendwo anders in Deutschland.