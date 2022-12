Bei akuten Krisen und Notfällen – dazu zählen beispielsweise konkrete Gedanken an Suizid – rufen Sie notärztliche Hilfe über die 112 oder suchen Sie eine psychiatrische Klinik auf.



Eine Übersicht stationärer Kliniken, ambulanter Behandlungsmöglichkeiten und Beratungsstellen bietet der "Psychiatrie-Wegweiser" des Gesundheitsministeriums. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt bietet auf ihrer Website ein Verzeichnis der Arztpraxen und Psychotherapeuten. Gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten können sich Termine für Sprechstunden über die Terminservicestellen vermitteln lassen. Das geht telefonisch über die 116 117 sowie online über den "eTerminservice".



In vielen Städten gibt es zudem sozialpsychiatrische Dienste. Das sind Anlaufstellen für Menschen mit psychischen oder sozialen Problemen und ihre Angehörigen. Sie leisten schnell und einfach Hilfe – beispielsweise in Form von Krisenberatung, Einzel- und Gruppengesprächen und Unterstützung bei Behördengängen – oder vermitteln Hilfesuchende an geeignete Stellen. Hier finden Sie den sozialpsychiatrischen Dienst in Ihrer Region:







In Magdeburg, Halle und dem Saalekreis gibt es außerdem Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste, die Kinder, Jugendliche und deren Eltern oder andere Bezugspersonen unterstützen.



Für Geflüchtete, die sich im Asylverfahren befinden oder deren Asylantrag abgelehnt worden ist, bietet das Psychosoziale Zentrum für Migrantinnen und Migranten (PSZ) in Halle und Magdeburg kostenlos und vertraulich Therapie und Beratung an.