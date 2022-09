Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt hat sich eine Woche nach dem Schulstart nochmals erhöht. Nach Zahlen des Bildungsministeriums werden derzeit 5.182 Jungen und Mädchen aus der Ukraine an den allgemein- und berufsbildenden Schulen im Land unterrichtet (Stichtag: 1. September).

Am ersten Schultag (25. August) waren an den allgemeinbildenden Schulen noch rund 4.700 und an den berufsbildenden Schulen knapp 230 ukrainische Schüler gezählt worden. Zahlreiche der nun nach den Sommerferien an den Schulen in Sachsen-Anhalt aufgenommen Kinder waren bislang Unterricht aus der Ukraine heraus unterrichtet worden, unter anderem per Online-Unterricht.