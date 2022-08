Bereits am ersten Kriegstag, dem 24. Februar , seien sie von lautem Brummen wach geworden. Der nahegelegene Flughafen sei von Russland mit Raketen beschossen worden. Danach sei in Iwano-Frankiwsk Chaos ausgebrochen. "Wir haben zehn Stunden gebraucht, um die Stadt zu verlassen. Alle wollten fliehen", berichtet Anna Taras. Nach einer Woche in einem Dorf brach die junge Frau mit den Kindern, ihrer Mutter und ihrer Großmutter Richtung polnische Grenze auf. Von dort holten sie Helfer aus Halle mit einem Bus ab. Am 6. März trafen sie ein.

Die junge Frau ist dankbar für die große Hilfsbereitschaft, die ihr in Halle begegnet ist. "Wir sind sehr gut aufgenommen worden." Die Familie lebt inzwischen auch in einer eigenen Wohnung in Halle-Neustadt. Das einzige, was der Ukrainerin in Deutschland zu schaffen macht, ist der viele Papierkram. "Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Post", sagt sie. "In der Ukraine bekommt man vielleicht einmal in drei Monaten einen Brief."