Ministerium und BDK streiten zudem darüber, ob die auf Kriminalaufgaben spezialisierten Kräfte überhaupt einsatzfähig in der Schutzpolizei sind. Peter Meißner sagte, die Praktika seien entscheidend. Die erfolgen im Kriminaldauerdienst in Magdeburg und Halle. Das Innenministerium bleibt hingegen bei seiner Linie von 2018: Auch eine spezialisierte Ausbildung befähige zur Erfüllung "aller Aufgaben" beim Einstieg in den Polizeivollzugsdienst.