In Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr 2022 doppelt so viele Asylsuchende angekommen wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Das zeigen Zahlen, die das Innenministerium veröffentlicht hat. Danach kamen zwischen Januar und Juni 2021 996 Asylsuchende nach Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr waren es 1.947. Die Behörde hält ein Ansteigen der Zahl auf bis zu 5.000 am Ende des Jahres für möglich, nicht zuletzt wegen der weltpolitischen Lage und der gelockerten Corona-Bestimmungen.