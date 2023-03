Menschen mit Behinderung erhalten in Sachsen-Anhalt aktuell vielfach nicht die Leistungen, die ihnen zustehen . Mehrere Abgeordnete im Landtag haben dafür am Donnerstag die Sozialagentur in Halle verantwortlich gemacht und scharfe Kritik an der Behörde geübt. Nicole Anger (Linke) sprach von Arbeitsverweigerung sowie einem fortgesetzten Systemversagen. Die Behörde untersteht dem Sozialministerium und ist dafür zuständig, die Einrichtungen der Behindertenhilfe wie zum Beispiel Behindertenwerkstätten auskömmlich mit Geld auszustatten.

Die Sozialagentur trete in den Vergütungsvereinbarungen stattdessen jedoch als Bremser auf, so Anger. Es würden etwa in unverhältnismäßiger Weise Dokumente nachgefordert. Zudem seien verschwundene Akten, unbeantwortete E-Mails und Nicht-Erreichbarkeiten an der Tagesordnung. Die Verfahren dauerten unverhältnismäßig lang. In Summe wüssten Einrichtungen und Betroffene nicht, welche finanziellen Mittel sie bekämen. "Deshalb sind die Träger gezwungen, die Verfahren bei der Schiedsstelle einzureichen. Aktuell gibt es 700 Verfahren", so die Linken-Abgeordnete.