Das Becken mit den hellblauen Fliesen ist leer. Im 15-Quadratmeter-Therapiebad der Behindertenhilfe in Quedlinburg werden normalerweise Kinder – mit und ohne Einschränkungen – ans Wasser gewöhnt. Auch die Bewohner der Einrichtung haben das Becken genutzt. Doch seit Januar ist das Wasser raus. Die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg kann es derzeit nicht betreiben – aus Kostengründen. Denn die steigen überall. Und noch immer ist unklar, in welchem Umfang die Finanzierung dieser Kostensteigerungen im laufenden Jahr durch das Land Sachsen-Anhalt erfolgt. Immerhin ist bereits März.

Über die Verhandlungen mit dem Land sagt der Geschäftsführer der Lebenshilfe, Andreas Löbel: "Es sieht schlecht aus. Zurzeit stagniert alles!" 300 Menschen mit Beeinträchtigung leben in den Einrichtungen der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg und arbeiten in Werkstätten. Die Finanzierung erfolgt durch das Land Sachsen-Anhalt, dem Kostenträger der sogenannten Eingliederungshilfe. Die Situation sei dramatisch, so Löbel. "Also uns fehlen für das Jahr 2023 über eine Million Euro an unserem Haushalt, was sich aus Tarifen, Kerninflation und natürlich aus der Energiesituation herausgestellt hat."