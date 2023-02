Welche Probleme haben körperlich oder kognitiv beeinträchtigte Personen, die zum Arzt wollen?

Eigentlich könnten sich behinderte Menschen in jeder der knapp 3.000 Arzt- und Physiotherapiepraxen in Sachsen-Anhalt behandeln lassen. Doch die freie Arztwahl ist für sie eingeschränkt.

Auch für blinde Menschen gibt es Schwierigkeiten beim Arztbesuch. Bildrechte: IMAGO / Becker&Bredel Da sind zum einen bauliche Barrieren – denn wer nicht laufen kann, für den ist teilweise schon eine einzige Stufe ein unüberwindbares Hindernis. Zudem sind fehlende barrierefreie Behandlungsgeräte ein Problem, wie der Verein Sozialhelden auf Nachfrage mitteilte. Dann gibt es Barrieren bei der Kommunikation, wie beispielsweise fehlende Informationen in Leichter Sprache für geistig behinderte Menschen. Und wer wegen einer geistigen Behinderung nicht sagen kann, was ihm weh tut, wird bei einem "normalen" Arzt, der unter Zeitdruck arbeitet, kaum Hilfe finden können. Auch Blinde und Sehbehinderte Menschen haben Probleme bei Arztbesuchen, sie können laut den "Sozialhelden" beispielsweise Dokumente wie den Anamnesebogen nicht ohne Hilfe nutzen.

Was für beeinträchtigte Menschen ebenfalls schlimm ist: Ihnen werde häufig höchst unsensibel begegnet, berichtet der Verein "Sozialhelden". So würde beim Arztbesuch nur mit der Assistenzperson anstatt mit dem Patienten oder der Patientin gesprochen oder Ärzte würden die Expertise des Betroffenen zur eigenen Behinderung nicht anerkennen.

In Sachsen-Anhalt an vier Standorten: Bernburg, Halle, Magdeburg und Neinstedt, einem Ortsteil von Thale. In den sogenannten Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEBs) werden nur Erwachsene behandelt, deren Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt. Das Angebot richtet sich an Menschen mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung, die durch die Schwere oder Komplexität ihrer Einschränkungen eine spezielle medizinische Versorgung brauchen.

Welcher Ort war Vorreiter für Sachsen-Anhalt?

In Halle wurde im Jahr 2019 das erste Medizinische Zentrum für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) des gesamten Bundeslands eröffnet. Es gehört zum Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara und befindet sich in der Barbarastraße 4. Der Patientenstamm beträgt mittlerweile rund 300 Patienten, die laut der Ärztlichen Leiterin Gabriele Anders vor allem geistige Behinderungen haben.

Die Patienten kämen aus Halle und dem Saalekreis, aber auch aus Thüringen und Nordsachsen. Leiterin Gabriele Anders ist Neurologin, ihr Team kann zudem Innere Medizin, Psychiatrie, Psychologie, Ergotherapie uvm. abdecken. "Es ist ein interdisziplinäres Arbeiten, das sehr intensiv ist – räumlich, zeitlich, personell. Wir springen immer dann ein, wenn es für die bestehende Regelversorgung zu komplex, zu umfassend wird." Dabei spiele es keine Rolle, ob die Behinderung angeboren oder "erworben" sei. Mache Zentren würden da einen Unterschied machen und Menschen mit "erworbener" Behinderung nicht behandeln. Für besonders schwere Fälle wurden seit 2019 Medizinische Zentren für Erwachsene mit Behinderung eingerichtet. Dies ist der Standort in Halle. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Was ist das Besondere am MZEB in Halle?

Am Zentrum in Halle ist so viel wie nur möglich auf die Bedürfnisse von behinderten Erwachsenen abgestimmt und so barrierearm wie möglich gehalten. Das Licht ist dimmbar, um es je nach dem Bedarf sehbehinderter Patienten einzustellen. Es gibt breite Türen, Türklinken auf Höhe von Rollstuhlfahrern und eine großzügige behindertengerechte Toilette. Was noch fehlt, ist eine Pflegeliege zum Wechseln von Inkontinenzmaterial. Sie soll dieses Jahr angeschafft werden.

In beiden Behandlungsräumen stehen höhenverstellbare, breite Untersuchungsliegen. Die Wände sind in angenehmen Farben gestaltet, damit sich auch psychisch Kranke wohlfühlen können. EEG, Ultraschall, EKG und Blutabnahme sind möglich, doch auf den ersten Blick nicht ersichtlich – wegen Patienten, die Angst davor haben könnten.

Der größere der beiden Behandlungsräume im MZEB Halle. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Das Personal kann sich die Zeit nehmen, die die Patienten brauchen und verwendet, wenn nötig, Leichte Sprache. Oft müssen die Ärzte bzw. Therapeuten auch mit nonverbaler Kommunikation versuchen, Informationen von den Patienten zu bekommen.



Das MZEB Halle sammelt zudem für Betroffene Informationen rund um Barrierefreiheit: Wo gibt es barrierefreie Angebote, wo Beratungsstellen, Krankenhäuser, Facharztpraxen. "Viele sind dankbar für uns als Anlaufstelle", sagte die Ärztliche Leiterin Gabriele Anders MDR SACHSEN-ANHALT.