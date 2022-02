Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat eine sogenannte Klimaklage gegen das Land Sachsen-Anhalt abgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde werde "nicht zur Entscheidung angenommen", teilte das Gericht am Dienstag mit. Damit wird das Land nicht per Urteil zu schärferen Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet.