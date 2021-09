Landespolitiker zur Klimaklage "Empfehle, Koalitionsvertrag zu lesen"

Hauptinhalt

Spitzenpolitiker und -politikerinnen von CDU, SPD und FDP haben überwiegend entspannt auf die Klage beim Verfassungsgericht in Karlsruhe reagiert. Die von der Umwelthilfe erhofften Sofortmaßnahmen kündigten sie nicht an, sondern verwiesen auf die bisherige Klimaschutzpolitik und weitere Vorhaben aus dem neuen Koalitionsvertrag. Linke und Grüne begrüßten die Klage. Die AfD will zunächst das Urteil abwarten.