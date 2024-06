Gieroska geht inzwischen aber auch nicht mehr auf jeden zu, den sie auf der Straße sieht. "Wo man beim letzten Bundestagswahlkampf erst mal jedem einen Flyer in die Hand gegeben hat, ist es jetzt so, dass man sich bei Personen unsicher ist", schildert sie. Die Übergriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer wie vor einigen Wochen in Dresden, wo SPD-Politiker Matthias Ecke schwer verletzt wurde, sind weiterhin präsent.

Gieroska beschreibt ihre Gedanken: "Hoffentlich ist das Schlimmste, das heute passiert, eine Beleidigung und nichts darüber hinaus." Die Sorge vor Übergriffen geht bei Gieroska sogar soweit, dass sie sich zu manchen Themen weniger äußert, wie sie sagt. "Ich möchte auch noch in Magdeburg mit der Straßenbahn fahren, wenn der Wahlkampf vorbei ist", so die junge Politikerin.

Doch bis dahin ist es noch eine Woche. Solange macht Gieroska nicht nur Wahlkampf für sich selbst, sondern unterstützt auch andere Grüne. In Wittenberg besucht sie nach dem Straßenwahlkampf zusammen mit Kommunalwahl-Kandidaten noch eine Kleingartenanlage. "Ich mache den Wahlkampf ja nicht nur für mich", betont Gieroska, "ich mache ihn hier in Sachsen-Anhalt vor allem für die ganzen kommunal Kandidierenden."

Habeck fordert härteres Durchgreifen bei Angriffen Am Samstagabend besuchten Robert Habeck sowie die beiden grünen Europa-Spitzenkandidaten Terry Reintke und Sergey Lagodinsky die Festung Mark in Magdeburg und traten zusammen mit Thea-Helene Gieroska auf. Angesprochen auf die Sorge von Kandidierenden, angegriffen zu werden, erklärte Robert Habeck im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Sicherheitskräfte und die Rechtsstaatlichkeit müssen hart dagegen vorgehen. Die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Aber am Ende brauchen wir auch die Kraft der Zivilgesellschaft, wo Leute dann einschreiten." Der Bundeswirtschaftsminister forderte zudem, dass Politikerinnen und Politiker zusammenstehen und klar betonen müssten, dass diese Angriffe keine Privatprobleme seien. "Hier soll der Raum der öffentlichen Meinungsäußerung zerstört werden", warnt Habeck.

Einen Plan für nach der Europawahl am 9. Juni hat sie schon: "Am 10. Juni habe ich einen Zahnarzttermin und am 11. Juni steht die Fraktionssitzung im Europäischen Parlament in meinem Kalender." Da ist er wieder, Gieroskas Optimismus, es entgegen der Erwartungen doch in die europäische Politik zu schaffen – als erste Grüne aus Sachsen-Anhalt.