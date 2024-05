Diesen Zielen hat sich auch Arno Bausemer verschrieben: "Wir wollen diesen ‘Bund europäischer Nationen’, das ist richtig. Wir wollen starke Nationalstaaten. Die Auflösung der EU wäre die Ultima Ratio." Zuvor solle versucht werden, die Bürokratie in der EU zurückzudrängen und beschlossene Ziele wie das Aus für die Neuzulassung von Verbrennermotoren 2035 zurückzunehmen, so Bausemer. "Wenn das möglich ist, dann kann die EU auch bleiben – aber auch vor allen Dingen: nicht weiter wachsen."

Bausemer steht auf Platz 10 der Europawahlliste der AfD – und hat damit gute Chancen als Vertreter der rechtsextremen Partei ins Europaparlament einzuziehen. Die Falschangaben in seiner Biografie sind längst in den Hintergrund getreten und auch für diejenigen, die sich von der AfD angesprochen fühlen, kein Thema mehr – schon gar keines, das für sie wahlentscheidend ist. So viel wird an diesem Vormittag am Wahlkampfstand in Stendal deutlich.