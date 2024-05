Puschs Elan im Straßenwahlkampf trübt das nicht. Vor dem Supermarkt in der Cracauer Straße trifft der Politiker überwiegend auf Wohlwollen. Zu einem kurzen Plausch am vollgepackten Einkaufswagen sind viele bereit. Diejenigen, die lieber schnell weiterwollen, nehmen oft zumindest aus Höflichkeit einen Flyer mit.

Was die Magdeburger mit Blick auf Europa vor allem umtreibt, wird in den Gesprächen schnell klar. Russlands Krieg in der Ukraine ist das beherrschende Thema an diesem Freitagnachmittag. "Für mich ist am wichtigsten, dass wir in Europa wieder die Sicherheit bekommen, die wir mal hatten", formuliert ein Familienvater. Durch den Ukraine-Krieg gebe es diese Sicherheit nicht mehr.