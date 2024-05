Die Verhandlung in dem beschleunigten Verfahren soll laut Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Dresden stattfinden. Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten lauten: Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Beschuldigten hätten sich teilweise geständig eingelassen, hieß es. Auf Sachsens Straßen sind seit April mehrere Wahlkampf-Teams angegriffen worden, zuletzt am Montagabend Linken-Politikerinnen in Leipzig.