"Im Moment sind wir komplett belegt", sagt Katja Kaiser im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Sie arbeitet in Halle im städtischen Frauenschutzhaus als Traumaberaterin und Sozialpädagogin. Sie kennt sich aus. Neben ihrer praktischen Arbeit in Halle ist Kaiser auch eine der Sprecherinnen der Landesarbeitsgemeinschaft Frauenhäuser in Sachsen-Anhalt. "Generell sind die Frauenhäuser in den Großstädten in Sachsen-Anhalt sehr gut belegt", erläutert Kaiser.