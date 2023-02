Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen in Magdeburg

Um auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen, beteiligten sich am Dienstag etwa 150 Personen in Magdeburg am Aktionstag "One Billion Rising". Seit zehn Jahren gibt es zu der Initiative weltweite Aktionen und Proteste. Auf dem Domplatz gab es Kundgebungen und Tanzaktionen. Ein Aktionsbündnis aus Frauenprojekten und Sozialverbänden in Sachsen-Anhalt organisierte die Kundgebung.