Cornelia Lüddemann war mit dem Wahlergebnis 2021 nicht zufrieden. Bildrechte: dpa

Fraktionschefin Lüddemann wies darauf hin, dass die Grünen in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl 2021 nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde überschritten hatten.



Ein Grund für das schlechte Abschneiden der Grünen sei aus ihrer Sicht die Abhängigkeit vieler Jobs von fossilen Brennstoffen oder in deren Verarbeitung in der chemischen Industrie wie in Leuna und Piesteritz, sagte Lüddemann. Die Partei müsse an geeigneten Formaten arbeiten, um diese Menschen abzuholen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen.