Städte- und Gemeindebund: "Zwangsläufig Schnittmengen in Abstimmungen"

Der Städte- und Gemeindebund sagte, dass der Erfolg der AfD bei den Kommunalwahlen die Diskussionskultur in den Gemeinderäten verändern kann. Verbandspräsident Andreas Dittmann (SPD), der auch Bürgermeister von Zerbst ist, sagte, auf kommunaler Ebene sei der Umgang mit der AfD oft komplexer, weil dort weniger die Partei und Ideologie eine Rolle spielten, sondern eher Sachfragen.

Es werde zwangsläufig Schnittmengen in Abstimmungen geben. In Zerbst sei in den vergangenen Jahren das Verhalten der AfD-Vertreter im Stadtrat ganz anders gewesen als das Verhalten der Landespolitiker im Landtag, so Dittmann.

Rechtsextremismus-Experte: "Brandmauer gibt es vielerorts einfach nicht"

Rechtsextremismus-Forscher Matthias Quent sprach vom Beginn einer schwierigen politischen Zeit. Der Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal begründete seine Einschätzung bei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag so: "Einerseits, weil die AfD, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem gilt [...], Wahlsieger ist." Andererseits werde es schwierig, in den Gemeinde- und Stadtparlamenten Mehrheiten zu finden.

Auf die Frage nach der Brandmauer gegen rechts warf Quent einen Blick auf die aktuelle Lage in den Kommunen: "In Wirklichkeit muss man sagen, dass die Frage beantwortet ist. Eine Brandmauer gibt es vielerorts schlicht und einfach nicht." Es werde gemeinsam abgestimmt, gemeinsame Ziele, abseits der rechtsextremen Ziele, würden gemeinsam verfolgt. Die Vertreterinnen und Vertreter der AfD seien Nachbarn, Bekannte, in der Zivilgesellschaft aktive und geschätzte Personen.

Als Beispiel nannte er Hannes Loth, den Bürgermeister der AfD in Raguhn-Jeßnitz. Über ihn werde gesagt, er sei in der falschen Partei, aber gegen ihn persönlich könne man nichts sagen. "Das ist so eine Normalisierung von unten, die sich auf der kommunalen Ebene Bahn bricht," so Quent.