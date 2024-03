Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Wahl am 9. Juni 2024 Diese Parteien sind zur Kommunalwahl zugelassen

22. März 2024, 17:59 Uhr

25 Parteien sind für die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 9. Juni zugelassen worden. Das hat der Landeswahlausschuss am Freitag entschieden.