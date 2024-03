Am 9. Juni werden in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Innenministeriums alle elf Kreistage neu gewählt sowie die Stadträte in Magdeburg, Halle und Dessau. In 101 Einheitsgemeinden werden demnach Gemeinde- beziehungsweise Stadträte gewählt, in 970 Orten Ortschaftsrat und -vorstehende. In 18 Verbandsgemeinden wird der Verbandsgemeinderat und in den 114 Mitgliedsgemeinden der Gemeinderat gewählt.