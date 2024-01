Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Im Osten ging es bis dato kleinteiliger voran: Es gab lokale, eher noch schwach vernetzte Gruppen von Unterstützern, von denen zum Teil noch unklar war, ob sich alle auch unter dem Dach einer BSW-Partei vereinen lassen.



Schwerpunkte lagen bisher im Westen von Thüringen und in West-Sachsen im Kreis Zwickau.



Angesichts dessen, was das BSW 2024 vorhat – unter anderem Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, möglicherweise auch in Brandenburg – müsste der Aufbau hier nun schnell gehen. Und, wie MDR AKTUELL erfuhr, wollen in Thüringen viele Unterstützer hier auch schon am 26. Mai an Kreistags- und Stadtratswahlen teilnehmen. In Sachsen finden Kommunal- und Europawahl gleichzeitig am 9. Juni statt.