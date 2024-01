Bildrechte: IMAGO/IPON

Neues Politik-Bündnis Wagenknecht-Partei will zu Kommunalwahlen antreten

25. Januar 2024, 11:26 Uhr

Am 9. Juni finden in Sachsen-Anhalt Kommunalwahlen statt. Das frisch gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will dabei schon mitmischen – und in einigen Landkreisen antreten. Doch der Zeitplan für das neue politische Bündnis ist straff.