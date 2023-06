Nach MDR-Informationen soll Diesener dem Schulleiter des Internationalen Gymnasiums "Pierre Trudeau" in Barleben die Leitung einer neu einzurichtenden "Stabsstelle Intel" versprochen haben. Diese war zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht öffentlich ausgeschrieben.

Medienberichten zufolge wollte das Ministerium von der vorzeitigen Zusage später nichts mehr wissen. Der Schulleiter war daraufhin mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit getreten. Am Donnerstag will sich der Bildungsausschuss des Landtages mit dem Fall beschäftigen. Dort soll Bildungsministerin Feußner zu den Vorwürfen Stellung beziehen.