Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt eine bedeutende Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen. Das haben zwei Wissenschaftler am Freitag in der Rundfunk-Kommission im Landtag von Sachsen-Anhalt hervorgehoben. Besonders die Angebote auf Social Media und im Kinderkanal KiKA haben demnach eine hohe Relevanz für die Kinder und Jugendlichen.

Rathgeb leitet die Abteilung Medienkompetenz, Jugendschutz und Forschung der Landesanstalt für Kommunikation in Baden-Württemberg. An diesem Vormittag ist gerade die neue JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) für das Jahr 2024 vorgestellt worden. Die Zahlen, die Rathgeb den Politikern präsentiert, sind also tagesaktuell. Sie zeigen, dass das Smartphone von nahezu allen befragten Zwölf- bis 19-Jährigen täglich genutzt wird. Demnach verbingen die jungen Menschen durchschnittlich 201 Minuten im Internet.

Die App, die dabei am häufigsten genutzt wird, ist WhatsApp. Mit einigem Abstand folgen Instagram, YouTube und TikTok, die von einer Mehrheit der Befragten mehrmals in der Woche aufgerufen werden. Das bedeutet auch, hier konsumieren sie Nachrichten. 84 bis 89 Prozent der 14- bis 19-Jährigen geben an, sich für das Geschehen in ihrer Gegend und auf der Welt zu interessieren. Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen sind es etwas weniger.