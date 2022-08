162 Seiteneinsteiger haben am Montag den Praxisteil ihres vierwöchigen Einführungskurses begonnen, teilte das Bildungsministerium mit. Sie lernen ihre künftigen Arbeitsorte sowie Kolleginnen und Kollegen kennen und nehmen an den ersten Unterrichtsstunden und Projekten teil. Seit mehreren Jahren bilden Seiteneinsteiger einen erheblichen Anteil an den eingestellten Lehrkräften. Im vergangenen Jahr war es etwa ein Drittel.