Interne Querelen Linksfraktion im Landtag: Riss vor Vorstandswahl

Hauptinhalt

Die Linke in Sachsen-Anhalt streitet weiter darüber, ob ihre Landtagsfraktion von einer Doppelspitze geführt werden soll. So fordert es ein Parteitagsbeschluss. Die Mehrheit der Fraktion ist dagegen – und erhält davon Rückendeckung von der Landesvorsitzenden. Derweil schwelt auch in der Fraktion selbst ein heftiger Konflikt. In dessen Zentrum: die neue Abgeordnete Nicole Anger und der Fraktionsvorstand.