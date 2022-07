Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will Grundschullehrerinnen und -lehrer offenbar besser bezahlen. Man müsse sowohl ausgebildeten Lehrkräften als auch Seiteneinsteigern konkurrenzfähige Angebote unterbreiten, sagte Feußner der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) . Ansonsten würden die Einstellungszahlen an den Grundschulen zurückgehen und Beschäftigte aus Sachsen-Anhalt abwandern.

Feußner sagte, Grundschullehrer sollten so viel verdienen wie beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien. Die Besoldungsstufe für Grundschullehrer soll daher von Besoldungsstufe A12 auf A13 angehoben werden. Der Gehaltssprung wäre deutlich: von einem Bruttogehalt von etwa 3.600 Euro bis 4.900 Euro monatlich auf 4.200 bis 5.500 Euro – also etwa 600 Euro mehr im Monat.