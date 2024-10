In Sachsen-Anhalt sollen die Ausgaben für die Polizei in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden. Das hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Montag angekündigt. Demnach plant das Land 2026 mit 906 Millionen Euro für die Polizei. In diesem Jahr seien es 537 Millionen. Der Landtag werde über die Erhöhung verhandeln.

Bildrechte: MDR / Zieschang

Zieschang sagte, es gehe bei der Aufstockung zum einen darum, weitere Polizistinnen und Polizisten einzustellen und zum anderen um Investitionen etwa in neue Fahrzeuge. Die Zielsetzung von 7.000 Polizeibeamtinnen und -beamten in Sachsen-Anhalt bis zum Ende der Amtszeit könne jedoch nicht erreicht werden. Das habe unter anderem mit der hohen Abbrecherquote in der Polizeifachhochschule in Aschersleben zu tun. Dennoch halte man für die nächsten Jahre an dem Ziel fest. Zieschang zufolge wird ein Bestand zwischen 7.000 und 7.500 Beamtinnen und Beamten angestrebt.