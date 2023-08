Die Polizei in Sachsen-Anhalt kann weiter wachsen. "Der personelle Aufwuchs ist sehr erfreulich. Wir haben gegen den allgemeinen Trend mehr Bewerber", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). In diesem Jahr haben sich dem Innenministerium zufolge 2.625 junge Menschen für eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule Polizei des Landes Sachsen-Anhalt in Aschersleben beworben. 2022 waren es noch rund 2.500 und 2021 knapp 2.370 Bewerbungen. Im vergangenen Jahr begannen den Angaben zufolge 462 Anwärterinnen und Anwärter eine Ausbildung oder ein Studium. In diesem Jahr werden es voraussichtlich mehr als 540 Anwärterinnen und Anwärter sein.