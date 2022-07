Bei einer Lockerung der Sargpflicht müssten allerdings hygienische und rechtliche Einschränkungen berücksichtigt werden. So soll den Friedhofsträgern in begründeten Fällen ein Widerspruchsrecht gegen eine Bestattung in Tüchern eingeräumt werden. In bestimmten Fällen soll dies zum Tragen kommen, etwa bei Bodenbeschaffenheiten, die eine natürliche Verwesung verhindern könnten, oder bei kirchlichen Friedhofsträgern.